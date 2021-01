Victor Socaciu împlinește 68 de ani. Mărturisiri inedite făcute de artist în biografia sa: „De câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți”

Născut în 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu provine dintr-o familie de oameni simpli, dar „foarte deschiși”, după cum spune chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea – chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută, era emoționat de gravitatea cântecului și frumusețea armoniei vocale.. Muzician, compozitor, cântăreț și chitarist, printre altele, el a fost atras de folk încă din anul 1972, când l-a ascultat la radio pe Mircea Florian.

Victor Socaciu, la 68 de ani. Cum a început atracția artistului față de folk

„Atracția mea față de folk a început în anul 1972, când l-am auzit la radio pe Mircea Florian cântând. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folk-ului autohton. Mai citeam despre folk în revistele din acele vremuri. Și am început să scriu și eu cântece. Cred că era locul în care mă puteam desfășura cel mai bine. Când eram în liceul, scrisesem un cântec care se numea „Frizerul”. Asta ca reacție la faptul că directorul școlii, de câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Asta era măsura disciplinară pe care o lua. Și eu am scris atunci cântecul „Frizerul” și, bineînțeles că am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, și mai ales, să dai în director să să-l iei la mișto. Ori folk-ul era tocmai reacția la tot ce se întâmpla în jur, la bine și mai ales la rău. Și mi se potrivea ca o mănușă genul ăsta. Și am scris cântece care circulau în mediul universitar brașovean. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase Cenaclul Dacia-Felix, înainte chair să apară Cenaclul Flacăra. Și cântam atunci un cântec care avea ca refren „va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă”...”, scrie Victor Socaciu în biografia postată pe site-ul său.

Deși este cunoscut în special pentru activitatea sa muzicală, Victor Socaciu este și diplomat. În 2017, el solicita încheierea misiunii sale în calitate de șef al Consulatului General al României la Montreal, iar Guvernul îl rechema. El fusese consul încă din aprilie 2014.

Între 2008 și 2012, Socaciu a fost și deputat PSD și a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.

Discografia lui Victor Socaciu