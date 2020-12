Victoraș Micula a vrut să fie polițist și a ajuns inculpat (VIDEO)

Probleme din ce în ce mai mari pentru Victoraș Micula. Fiul de milionar a fost trimis în judecată, alături de alți patru polițiști, în dosarul în care este acuzat că a participat ilegal la o percheziție și a accesat baza de date a Ministerului de Interne, informează B1 TV.

Victoraș Micula riscă să fie pedepsit pentru una dintre numeroasele lui isprăvi. Beizadeaua a fost trimisă în judecată pentru uzurpare de calități oficiale.

Povestea începe în anul 2018, când Victoraş Micula, venind de la Băile Felix către Oradea, aflat la volanul unui Mercedes, l-ar fi șicanat în trafic pe un bărbat care conducea un Opel. Victima a fost urmărită de Micula și s-a refugiat într-o benzinărie unde a fost prinsă de băiatul de bani gata, care a început să îi lovească mașina.

Șoferul Opelului ar fi sunat la 112 ca să reclame agresiunea, apoi ar fi reușit să scape de urmărirea lui Micula junior. Acesta a apelat, totuşi, la un prieten polițist și au plecat împreună să îl caute pe șoferul Opelului, noaptea prin oraș. Cum nu l-au mai găsit, Victoraș Micula a mers la sediul Poliției unde i s-a permis accesul în zona restricționată a Biroului Supravegheri Video, de unde a accesat ilegal bazele de date ale MAI pentru a căuta informații despre șoferul Opelului.

Mai mult, Victoraș Micula a căutat în bazele MAI și datele cântăreței de muzică populară Vlăduța Lupău.

De asemenea, în noiembrie 2018, Micula jr. le-ar fi atras atenția unor polițiști că un rival s-a urcat la volan după ce a băut. Polițiștii l-au prins în flagrant pe rival, iar la percheziționarea corporală a acestuia ar fi participat și Victoraș Micula, îmbrăcat în polițist, cu cagulă pe față, amintește B1 TV.

