Viitură iminentă pe Prut: Nivelul râului a depășit cu peste 2 metri cota de pericol. Trei localități, amenințate de ape (VIDEO)

Prutul ameninţă localităţile din nordul României. Râul a rupt barajele în Ucraina, a intrat în forţă în ţara noastră şi este cu mai bine de doi metri peste cota de pericol, avertizează hidrologii. Trei localităţi din Botoşani riscă să ajungă sub ape.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani, a precizat că deocamdată viitura nu a ajuns în zona locuințelor, fiind inundate câteva grădini.

”La această oră, pe DN 29C, între Rădăuți Prut și Miorcani, nu se poate circula întrucât este inundat podul de pe raza localității Raăduți Prut. Pompierii sunt în continuare la datorie, monitorizează situația, patrulează permanent în zonele de risc și sunt pregătiți să intervină în cazul în care va fi nevoie”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Întrebată dacă în cursul zilei de vineri va fi atins nivelul maxim al viiturii de pe râul Prut, Dorina Lupu a răspuns: ”Așa sunt informațiile, așteptăm să vedem. În cursul nopții, creșterea a fost de 16-18 centimetri de la o oră la alta. Începând cu ora 5, crește doar cu 4-5 centimetri. (...) O singură familie, formată din trei membri, a fost cazată joi seară în tabăra de corturi. Celelalte persoane care au fost evacuate temporar au înnoptat la rude. La aceste cote, încă nu sunt locuințe inundate. Au fost inundate doar câteva grădini”.

În cazul în care situația se va agrava, autoritățile vor lua decizia evacuării familiilor aflate în zona de pericol.

”Este posibil să se facă și aste evacuări. Colegii mei sunt în zonă, monitorizează în centru și vor lua decizii în funcție de cantitatea de apă care va ajunge în zonă. (...) Nu este o situație asemănătoare cu cea din 2008, atunci când râul Prut măsura 11, 5 metri. Acum vorbim doar de 8,7 metri”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Între timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA) a emis vineri dimineață o nouă atenționare cod roșu, de data aceasta pentru râul Jiu.

Potrivit hidrologilor, din cauza precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, și a celor care urmeză să cadă, se vor produce torenţi, pâraie, viituri rapide, creşteri importante de debite şi niveluri, cu depăşiri ale cotelor de pericol, în bazinul hidrografic Jiu - bazin amonte S.H. Iscroni, judeţul Hunedoara.

În acest context, premierul Ludovic Orban a dat asigurări, joi, că oamenii afectați de inundații vor fi despăgubiți, după ce comisiile întrunite la nivelul prefecturilor vor evalua pagubele.

Un mesaj a venit zilele trecute și de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statuluui a făcut un apel la solidaritate și a insistat asupra faptului că trebuie luate măsuri care să fie eficiente pe termen lung.

”Este imperativă o schimbare rapidă de abordare pentru a putea răspunde eficient unor situații de o asemenea amploare. Va trebui să depășim mentalitatea că e suficient să construim încă câteva diguri pentru a stopa inundațiile. Digurile nu sunt suficiente.

Conservarea fondului forestier și campanii susținute de împădurire sunt soluții aflate la îndemână, care au nenumărate efecte benefice atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru protecția malurilor cursurilor de apă, din perspectiva combaterii inundațiilor”, a spus Klaus Iohannis.

