Dacă până acum ne-am bucurat de zile extrem de calde pentru această perioadă, ultima săptămână din 2019 vine cu vreme urâtă. Temperaturile scad vertiginos, atingând chiar şi minus 10 grade, iar ploile şi ninsorile vor afecta toată ţara.

Ultimele zile ale anului vor fi cu adevărat de iarnă, spun meteorologii. Vremea rece şi ninsorile îşi vor face apariţia de vineri seara. Va ninge inclusiv în Capitală.

Veştile sunt bune, însă, pentru pasionaţii de sporturi de iarnă. La munte va ninge iar stratul de zăpada va fi numai bun pentru schiat şi săniuş.

Până acum această lună a fost cel mai călduros decembrie din ultimii 50 de ani.

