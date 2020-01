VINE URGIA, în România! ANM a făcut ANUNȚUL pe care NIMENI NU VOIA să-l AUDĂ!

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru jumătate din țară. Moldova este lovită vijelii puternice, rafalele de vânt puternic ajungând chiar și 90 km/h, iar zăpada va fi viscolită în mai multe regiuni din țară. Vremea rea se va instala din această seară, 22 ianuarie, în aproape toate regiunile României, în special în Carpați, Ardeal și Moldova, relatează B1 TV.

