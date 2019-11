VINE URGIA! Un CICLON imens se îndreaptă spre europa. Când ajunge în România și ce intensitate va avea (FOTO, VIDEO)

Un ciclon imens se îndreaptă spre vestul Europei. Meteorologii avertizează că nucleul-ciclonic dezvoltat deasupra Oceanului Atlantic se mișcă foarte rapid, iar zilele următoare va lovi Insulele Britanice / Irlanda.

Prognoza vine în contextul în care și săptămâna trecută au fost probleme în vestul Europei. În Italia și Franța a nins masiv.

Potrivit severe-weather, un nucleu ciclonic s-a dezvoltat deasupra Oceanului Atlantic de Nord și se mișcă rapid către est, în timp ce vânturi puternice de tip uragan se extind către Groenlanda și spre Islanda. Ciclonul va continua spre sud-est de-a lungul Atlanticului de Nord în zilele următoare în timp ce va slăbi treptat, scrie Hotnews.

Ninsori in Italia si Franta

More severe #AcquaAlta #flooding expected in Venice today.



This follows more heavy rain & snow in northern Italy causing rivers to swell, and strong winds in the Adriatic (pictured here in Croatia yesterday) whipping up an even higher tide. pic.twitter.com/0yVj8qL8si