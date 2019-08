Copilăria a fost un adevărat coșmar pentru o femeie și totul numai din cauza mamei sale. La numai 6 ani a început coșmarul pentru Anneke.

Femeia povestește că a fost vândută de mama sa și ani la rând a ajuns să fie sclavă sexuală. Anneke Lucas este din Belgia și spune că până la vârsta de 12 ani a fost violată de 1716 ani, scrie wowbiz.ro.

„Când eram doar o fetiță, în țara mea natală, Belgia, am fost forțată să fiu sclavă sexuală. Mama mea m-a vândut și mă ducea unde eram solicitată. Șeful acestei rețele de pedofili lucra într-un cabinet ministerial. Clienții erau membri ai elitei politice și financiare. Pe mulți dintre cei cu care am fost i-am recunoscut la televizor. Fețele lor erau foarte cunoscute și nimeni dintre oamenii obișnuiți nu s-ar fi gândit că sunt capabili de așa ceva. Am fost cu VIP-uri, cu șefi de stat și chiar cu un membru al unei familii regale. Am calculat că aș fi fost violată de 1.716 ore înainte de a împlini 12 ani.



Trebuia să fac ceea ce mi se spunea, pentru că eram amenințată că voi fi ucisă. Știu că unii copii au fost uciși de membri sadici. Băieții erau mai des folosiți pentru tortură decât fetele, dar fetele erau cele ucise.

A fost cel mai rău lucru pe care ți-l puteai putea imagina.

În anul 1969 aveam în jur de 6 ani. Atunci am fost dusă la prima orgie, într-un castel. Am fost folosită pentru un ritual sadomasochist. Pe o scenă joasă, cu o zgardă de câine în jurul gâtului, am fost forțată să mănânc fecale umane. M-am simțit atât de umilită! Nu știam ce să fac ca să-mi salvez sufletul. În acele momente aș fi vrut să mor.

În camera aceea era o adunătură bizară, oameni îmbracați ca aristocrații sau ca hipioții, fumau, se drogau și făceau sex. Singurii "curați” erau chelnerii. Tremuram de frica. Îmi auzeam vocea interioară cum strigă la toți acei adulți că ceea ce fac este atât de greșit. Le spuneam în gând că într-o zi vor ajunge la pușcărie.

Cei din acea cameră erau preocupați doar de muzică, de droguri și sex. Părea că nimeni nu mă vede, până la un moment dat, când un domn, bine îmbrăcat, la costum, mi-a urmărit privirea. Parcă m-a înțeles. Nu l-am mai văzut niciodată de atuncidar peste niște ani l-am revăzut la televizor. Era un politician belgian important..

Apoi am fost dusă într-o celulă. Eram sigură ca ma vor ucide, dar mi a fost arătat cadavrul unei persoane foarte tinere. am înteles că era mesajul că trebuia să tac, altfel voi avea soarta acelei fete”, a povestit Anneke Luca, care-și aduce aminte cu groază de acea perioadă, pe care și-ar dori din suflet să o poată uita.