Violența cibernetică va fi aspru pedepsită prin lege. Persoanele care recurg la amenințări în mediul online sau fac publice imagini intime vor fi sancționate drastic

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede incriminarea violenței cibernetice pe rețelele sociale ori în alt mediu online. Forma în vigoare a legii nu include violența cibernetică printre tipurile de violență domestică, iar în urma acestei decizii, ar urma să fie inclusă și violența cibernetică, astfel încât persoanele hărțuite în mediul online să poată beneficia de protecție, iar agresorii să poată fi pedepsiți.

Nu vom mai fi victimele hărțuitorilor din mediul online

Prin acest proiect nou de lege violența cibernetică este definită astfel: hărțuirea online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente, sau a altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite sau utiliza platforme sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința sau reduce la tăcere victima, scrie a1.ro.

În urma acestei decizii, pe lângă sancțiunile penale ale agresorilor, victimele pot beneficia de adăpost și de ordin de protecție.

Vloggerul ”Colo” se află sub control judiciar

Pe timpul perioadei în care se află sub control judiciară, vloggerul nu are voie să publice conținut pe nicio rețea socială.

De asemenea proiectul de lege, care a fost semnat de mai mulți parlamentari, a fost inițiat de deputatul USR Cristina Ionela Iurișniți, iar decizia Camerei Deputaților vine la scurt timp după ce Alexandru Bălan, vloggerul cunoscut drept ”Colo”, a fost plasat sub control judiciar după ce a instigat la viol.

„Să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta- postarea în spațiul online (de ex. YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok) de videoclipuri de tip live streaming, vlog”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Vloggerul a fost reținut marți seară în dosarul în care este cercetat pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, după ce a povestit pe contul său de YouTube o experiență pe care a avut-o cu o fată de 16 ani.

Tânăra care a făcut plângerea împotriva lui Colo a fost amenințată cu moartea

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan, după ce am vorbit cu colegele mele de la Centru Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook în care am scris că urmează să se facă dreptate în instanţă. Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine”, precizează tânăra care a dorit să-şi păstreze anonimatul din cauza pericolului în care se află.

După arestarea lui Alexandru Bălan, înjurăturile şi jignirile s-au transformat în ameninţări cu moartea.

„Unul dintre ei mi-a scris că dacă mă prinde, mă violează. Altul mi-a zis că mă calcă cu maşina dacă nu îmi retrag plângerea. Am strâns toate aceste ameninţări şi am fost la poliţie”, a declarat tânăra.