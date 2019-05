Declaraţii şoc făcute de procurorul general interimar al României! Bogdan Licu susţine că incidente precum cele din 10 august se pot repeta oricând. Licu a anunţat că le-a cerut procurorilor militari să rezolve cu celeritate dosarul legat de incidentele de la mitingul diasporei de anul trecut.

"Am avut mai multe întâlniri cu procurorii militari care instrumentează cauza şi le-am solicitat celeritate. Practic campania electorală nu se va termina acum, la alegerile europarlamentare. Practic în Romania traversează perioada electorala, va fi campanie încă un an şi jumătate, un 10 august poate să apară oricând şi de aceea trebuie să se lămurească pe deplin ce s-a întâmplat în 10 august", a afirmat Bogdan Licu.

Rugat să lămurească ce vrea să spună prin "10 august poate să apară oricând", acesta a arătat că asemenea violenţe pot fi reluate la orice miting electoral din orice oraş al ţării.



"La orice miting, în orice oraş al ţării care se poate termina în mod violent. Şi este atribuţia mea, eu nu pot să stau indiferent, văzând ce s-a intamplat în 10 august, ştiind că România va traversa o perioadă de 1 an jumătate de activitate electorală, şi evident mitinguri electorale sau mai puţin electorale şi noi să nu lămurim exact ce s-a intamplat în 10 august", a subliniat Bogdan Licu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.