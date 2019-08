Violențe extreme în SUA, între fasciști și Antifa: Orașul Portland, o adevărată scenă de război, între extrema dreaptă și stânga radicală (VIDEO)

Un număr 13 oameni au fost arestaţi în timpul unei manifestaţii a extremei drepte şi a unei contramanifestaţii a stângii radicale, în oraşul american Portland, relatează B1TV.

ROMÂNIA, ÎN LACRIMI: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU ...E EXTREM DE DUREROS



Forţele de ordine au desfăşurat efective impresionante pentru a împiedica ciocnirile intre cele doua grupuri. Chiar şi aşa, incidentele nu au lipsit.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...



Forţele de ordine au fost mobilizate în număr mare pentru a-i ţine departe unii de ceilalţi pe susţinătorii celor două extreme. Cele mai multe incidente violente s-au înregistrat după încheierea mitingului extremei-dreapta.

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! METODA PRIN CARE MIHAI CONSTANTINESCU VA FI SCOS DIN COMĂ, DE CĂTRE MEDICI. NU E GLUMĂ!



Cei care au organizat mitingul de extremă dreapta au cerut ca mişcarea Antifa, o coaliţie internaţională de militanţi împotriva extremei-drepte, să fie declarată organizaţie teroristă. Steaguri americane au fost agitate de activişti de extremă dreapta ca neofasciştii din organizaţia Proud Boys, susţinători clasici ai lui Donald Trump, care purtau şepci roşii cu mesajul ,,Make America Great Again", sloganul lui Trump în campania prezidenţială din 2016.



De cealaltă parte, membrii Antifa s-au alăturat locuitorilor din Portland şi au cerut eradicarea organizaţiilor naţionaliste care susţin supremaţia rasei albe.



Poliţia a confiscat, de la susţinătorii ambelor extreme, cuţite, basoane de lemn şi metalice, arme artizanale, inclusiv bâte din metal şi scuturi, sprayuri şi un pistol cu electroşocuri. O persoană a fost transportată la spital, iar alte patru au suferit răni uşoare.

Donald Trump a scris pe Twitter că este luată serios în calcul posibilitatea ca Antifa să fie calificată drept „organizaţie care susţine terorismul domestic''.

Primarul oraşului Portland a transmis, la rândul lui, că atitudinea preşedintelui nu este deloc constructivă şi că ,,pune paie pe foc''.

Potrivit datelor oficiale, numărul organizaţiilor extremiste este în creştere în Statele Unite.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.