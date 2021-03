Violențe la protestul din Capitală: În Piața Unirii, câțiva indivizi au atacat jandarmii cu pietre. Mai multe stații de autobuz și vitrine ale magazinelor au fost vadalizate (FOTO, VIDEO)

Violențe la protestul de luni seară din Capitală. Câțiva huligani care se aflau în mijlocul celor peste 100 de oameni care plecau de la manifestație au aruncat cu pietre și sticle înspre jandarmi. La Piața Unirii, mai multe stații de autobuz și vitrine ale magazinelor au fost vadalizate, potrivit B1 TV.

În Bucureşti, protestele au fost lipsite de incidente semnificative până la momentul retragerii spre casă, atunci când în jur de 50-60 de indivizi au atacat jandarmii la Piața Unirii cu pietre și au spart vitrinele magazinelor din zonă. Totul s-a întâmplat după miezul nopții. Unul dintre jandarmi a fost rănit la cap. Colegii săi au solicitat un echipaj SMURD, informează B1 TV. Piața Unirii a fost împânzită de forțele de ordine.

