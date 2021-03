Violeta Alexandru, despre transparenţa autorizaţiilor de construire: Orice bucureștean să poată să verifice când i se ridica lângă casă o construcție, dacă se înalță mai mult decât s-a aprobat (VIDEO)

Președintele PNL București, Violeta Alexandru, a explicat, marți seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV cum ar putea funcționa proiectul de hotărâre de Consiliu General al Municipiului Bucureşti privind transparenţa autorizaţiilor de construire în Capitală.

Violeta Alexandru a explicat că orice cetățean va putea verifica autorizațiile de construire ale construcțiilor care apar în Capitală și sesiza autoritățile în caz de constatare de nereguli.

"Am venit cu această inițiativă care contribuie la eforturile generale de disciplinare și de civilizare a construcțiilor din București. Este vorba despre autorizațiile de construire pe care am vrea să le vadă orice locuitor al municipiului București, astfel încât să poată să verifice cand i se ridica lângă casa sau lângă bloc o construcție, pentru ce i s-a dat autorizația, pentru P+2, P+4, după caz și să verifice dacă ceea ce se construiește coincide cu ceea ce a fost aprobat.

Lucrurile sunt foarte simple, în momentul în care vezi ca s-a deschis un șantier, poți verifica pe site-ul primăriei pentru ce fel de construcție i s-a dat autorizația de construire. În momentul în care sesizezi ca înalță o clădire mai mare decât ceea ce i s-a aprobat, următorul pas, poți să raportezi către organele competente.

Este vorba de dreptul oamenilor de a ști cum se dezvoltă orașul și a nu se lăsa la mâna celor care au tendința să strice zonele verzi și să ridice clădiri mai mare decât permite regimul de înălțime.

A nu se înțelege că oprim tot ce înseamnă dezvoltare în București. Avem obligația de a-i recunoște pe cei care sunt corecți și care răspunde nevoii de dezvoltarea a orașului" , a spus Violeta Alexandru.

