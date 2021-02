Violeta Alexandru: Unele sporuri din sistemul public sunt, de fapt, o formă prin care cresc veniturile, să o spunem pe românește. Nu sunt orientate către încurajarea performanței (VIDEO)

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, actual deputat PNL, a făcut noi precizări cu privire la sporurile din sistemul bugetar. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, Violeta Alexandru a precizat că problema este că aceste sporuri nu sunt acordate pe criterii de performanță, ci sunt mai degrabă o modalitate prin care salariile sunt crescute. Anterior, Violeta Alexandru atrăsese atenția, într-o postare pe Facebook, asupra faptului că în sistemul bugetar există peste 50 de sporuri, iar ”cu câteva excepții, sporurile în sistemul public au apărut precum am văzut că au apărut și pensiile speciale”.

Întrebată de ce a reușit să centralizeze până acum sporurile, în condițiile în care a fost mai mult de un an ministru al Muncii, Violeta Alexandru a precizat: ”Prioritățile mele, anul trecut, recunosc, au fost să asigur toate resursele oamenilor ca să nu-și piardă locurile de muncă și să recuperez zeci de mii de dosare întârziate în procesarea de deciziei de pensie, așa cum le-am găsit de la anteriorul ministru PSD.

Admit faptul că începusem să mă documentez de anul trecut, dar având în vedere pandemia și eforturile pe care le-am făcut pentru angajatori și pentru angajați, a rămas acest obiectiv în planul 2, deși aveam o serie de lucruri de întrebat și de făcut”.

