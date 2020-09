Viorel Botea (PMP), despre siguranța sanitară în școlile din județul Brăila: "Invit colegii directori și colegii inspectori să aibă foarte mare grijă atât de personalul nedidactic, cât și de personalul didactic"

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila va achiziționa peste 2.400 de tablete electronice cu conexiune la internet pe care le va pune la dispoziția elevilor nevoiași care vot fi nevoiți să desfășoare orele online, ]n contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit presei locale, cele peste 2.400 acoperă mai bine de jumătate din dispozitivele necesare elevilor din judeţ.

Potrivit lui Viorel Botea, inspectorul şcolar general și candidatul PMP la funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila, anul şcolar 2020-2021 a debutat prin adoptarea de către Guvern a mai multor facilităţi în vederea dotării elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a cadrelor didactice cu echipamente electronice, “astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2”.

Viorel Botea, despre siguranța sanitară în școlile din județul Brăila

În privința siguranței sanitare, Viorel Botea a dat asigurări că atât instituția pe care o conduce, cât și directorii unităților de învățământ din județ au luat toate măsurile necesare pentru evitarea răspândirii focarelor de coronavirus în școlile din județul Brăila.

“Suntem, cred, singurul județ din țară care a reușit să organizeze concursuri pe o perioadă determinată pentru personal nedidactic, în așa fel, încât să nu existe niciun fel de probleme privind respectarea normelor igienico-sanitare la începutul noului an școlar. Aceste angajări s-au făcut la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, cu respectarea legii și având grijă și de bugetul unităților școlare, care știm că nu întotdeauna este îndestulător, pentru că dacă ne referim la costul standard per elev, acesta nu acoperă întotdeauna necesarul financiar al școlilor”, a declarat Viorel Botea.

Acesta a subliniat că instituția pe care o conduce a pregătit din timp școlile cu echipamente de protecție sanitară:

“De asemenea, am pregătit școlile cu măști, cu dezinfectanți și vreau să mulțumesc tuturor primarilor pentru implicarea deosebită pe care au avut-o vizavi de începerea noului an școlar și de modul excelent în care am comunicat pentru rezolvarea tuturor problemelor firești, apărute pe parcurs. Am solicitat colegilor directori să facă toate demersurile necesare, în așa fel, încât orarul copiilor și al profesorilor să respecte normele igienico-sanitare pe care Ministerul Sănătății și Ministerul Educației le-au transmis și invit colegii să aibă mare grijă și mare atenție vizavi de modul în care elevii respectă aceste norme. Eu cred că printr-o comunicare adecvată putem reuși acest lucru”.

Viorel Botea spune că cel puțin în județul Brăila, instrucțiunile care s-au dat conducerilor unităților de învățământ au fost să se acorde atenție maximă atât protejării sănătății elevilor, cât și protejării sănătății cadrelor didactice:

“De asemenea, invit colegii directori și colegii inspectori să aibă foarte mare grijă atât de personalul nedidactic, cât și de personalul didactic, pentru că dacă toată lumea discută de grija față de copii, trebuie să avem în vedere și grija față de colegii noștri din didactic și nedidactic, fiindcă sănătatea lor, ca și sănătatea copiilor, este extrem de importantă. Și exemplele din sistemul medical, în care avem grijă de pacienții care au COVID și nu suntem atenți la personalul medical, cred că sunt elocvente. Același lucru este valabil și în domeniul învățământului: grijă față de copii, dar și grijă față de profesori”.

Inspectorului Şcolar Judeţean Brăila i s-au alocat credite în sumă totală de 2.500.000 lei de la Ministerul Educaţiei, iar 2.340.000 lei vor fi folosiţi pentru ahiziţionare dispozitivelor electronice cu conexiune la internet. Restul banilor sunt destinaţi achiziţiei de dezinfectanţi pentru şcoli.