Viorel Cataramă a recunocut, miercuri, în direct pe B1 TV, că dorește să se autoinfecteze cu coronavirusul SARS-CoV-2, pentru că, susține el, COVID-19 nu este o boală periculoasă pentru persoanele fără alte afecțiuni. Tot la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu, soția lui Viorel Cataramă, medicul estetician Adina Alberts, a afirmat că nu este de acord cu un astfel de gest.

Întrebată dacă și-a auzit soțul spunând că vrea să se injecteze cu coronavirus, Adina Alberts a afirmat: „Sincer, da, dar nu pot să spun că sunt total de acord. De altfel, nici nu o să o facă până la urmă, dar el a declarat și public acest lucru, într-o altă intervenție, la un alt post de televiziune. Dorește să facă acest lucru, pentru că asta este impresia lui. Nu pot să fiu de acord”.

Întrebată dacă nu este de acord ca soție sau ca medic, ea a explicat: „Din ambele puncte de vedere. Ca medic nu sunt de acord, pentru că am competența necesară să îmi dau seama că nu este, totuși, o joacă. Evident și ca soție, avem o familie împreună, avem și bătrâni în familie. Dorim să îi vedem cât mai curând. Ne e dor de ei, să petrecem timpul împreună”.



Viorel Cataramă a intervenit și el în dialogul dintre Tudor Barbu și Adina Alberts și a explicat ce l-a determinat să dorească să se autoinfecteze.

„În momentul în care s-a declarat starea de urgență, eu am declarat că este o măsură greșită pentru România și că trebuie să ne uităm la Suedia, Olanda. Aceea e calea de urmat și, dacă vreți, timpul mi-a dat dreptate. Numărul deceselor raportate la milionul de locuitori, în Suedia, nu e mai mare decât numărul de decese raportat la milionul de locuitori în alte țări. Prin urmare, ei n-au închis economic, au crescut economic. În schimb, noi am prăbușit România. Nu asta este problema esențială, ci faptul că în momentul în care redeschidem România, vom avea 1,5 milioane de șomeri, plus coronavirus, și minus tratament pentru coronavirus. Eu vreau să vă spun că solicit insistent să mă autoinfectez, să demonstrez că nu se întâmplă nimic, pentru că da dacă ești sănătos, nu pățești nimic. Până la urmă, este o chestiune de rezistență a organismului. Numai așa vom trece criza, indiferent ce ne spun unii sau alții”, a declarat Viorel Cataramă.

