Viorel Cataramă susține că are simptome de COVID-19: "Umătoarele zile sunt critice"

Viorel Cataramă ar avea anumite simptome specifice COVID-19, după ce s-a îmbrățișat ca să ia intenționat boala de la un localnic din Bărbulești. Președintele Partidului Dreapta Liberală a declarat că de atunci starea sa de sănătate s-a înrăutățit considerabil și că următoarele zile sunt decisive.

„Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Mi-a crescut temperatura, am oarece apăsare în piept, am nasul înfundat. Nu am aceleași simptome ca acum două zile, îmi dau de gândit. Am ferma convingere că voi depăși, acest virus va intra în mine și va ieși așa cum a intrat. Sunt un bărbat sănătos.”, a spus Viorel Cataramă pentru Antena 3.

De asemenea, acesta a mai precizat că nu a efectuat niciun test pentru depistarea noului coronavirus și a ținut să explice încă o dată de ce a făcut acest gest extrem.

„Nu m-am testat. Eu sunt un patriot care-și riscă viața pentru ca țara lui să nu falimenteze și pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie suspendate. M-am dus acolo ca să demonstrez că nu voi păți nimic.”, spune afaceristul care menționează că a ales comuna din Ialomița pentru că este „focarul numărul unu al României, peste Țăndărei, peste Suceava, peste orice”, a spus Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă s-a ales cu dosar penal

Viorel Cataramă s-a ales cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce a mers în satul Bărbuleşti, din județul Ialomiţa pentru a îmbrățișa persoane infectate cu noul coronavirus și pentru a lua astfel în mod voluntar boala. Cataramă a făcut acest lucru pentru că vrea să se contamineze cu COVID-19 pentru a demonstra, susține el, că nu va păți nimic.

Între-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, acesta a explicat că vrea să arate astfel, că măsurile restrictive impuse de autorități nu fac decât să ducă la prăbușirea economiei României și la sărăcirea populației. Viorel Cataramă este de părere că autoritățile ar fi trebuit să-i lase pe cetățeni să-și desfășoare activitatea în mod normal și să se aleagă opțiunea imunizării de grup.

Soția lui Viorel Cataramă a decis să plece de acasă de teama unei infecții cu COVID-19

Gestul extrem făcut de Viorel Cataramă nu a fost pe placul soției sale, medicul chirurg Adina Alberts. Aceasta a decis să se mute din casa în care locuiește alături de soțul ei împreună cu fetița pe care aceștia o au împreună, de teama infectării cu COVID-19.

Medicul a precizat că îi respectă decizia soțului ei, însă pentru următoarea perioadă povestește că vor locui separat, el singur și ea împreună cu fetița cuplului