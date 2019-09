Premierul, alături de ambasadorul SUA la București, în ziua în care și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. Dăncilă: România, un aliat care nu lasă pe nimeni în urmă (FOTO, VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE // Premierul Viorica Dăncilă a participat, alături de Hans Klemm, ambasadorul american la București, la Expoziția „Suntem împreună: România și Statele Unite - 15 ani în NATO”, chiar în ziua în care și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie.





Evenimentul a fost organizat de Ambasada SUA în România și are loc la Biblioteca Națională, în sala Atrium. La reuniune mai participă și Mircea Geaonă, proaspăt numit în funcția de secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, dar și vicepremierul Mihai Fifor.





În acest context, ambasadorul american Hans Klemm a lăudat România pentru că a alocat 2% din PIB pentru bugetul Apărării, îndeplinind astfel una dintre cele mai importante cerințe ale Administrației Trump în raport cu aliații din NATO. În replică, premierul Viorica Dăncilă a promis că va respecta mereu acest angajament, precum și Parteneriatul Strategic cu SUA.



În plus, diplomatul SUA l-a felicitat pe Mircea Geoană pentru numirea în cea de-a doua funcție ca importanță din Alianța Nord-Atlantică.



„Îl felicităm cu cea mai mare sinceritate și îi urăm succes”, a afirmat Hans Klemm.

Nu în ultimul rând, ambasadorul SUA la Bucureşti a transmis condoleanţe României pentru militarul român omorât la Kabul, în atentatul din urmă cu două săptămâni, în care, printre aliaţii, şi-a mai pierdut viața și un diplomat american.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.