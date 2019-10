Premierul demis al României, Viorica Dăncilă, a mers, vineri, la fabrica IAR Ghimbav, județul Brașov.

După ce a reprezentat România la Bruxelles timp de două mandate de europarlamentar, șefa PSD are nevoie de translator pentru a se putea înțelege cu directorii întreprinderii aeronautice, după cum se poate vedea în video-ul postat pe pagina de Facebook a PSD.

"Ați fost Europarlamentar 10 ani și aveți nevoie de translator pentru limba engleză???!!!!", scrie un internaut.

