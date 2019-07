Viorica Dăncilă a cerut din nou demiterea șefului CNAIR: A blocat în mod nejustificat evoluția unor proiecte (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a cerut, marți, în debutul ședinței de Guvern, demiterea directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, pe care l-a acuzat de blocarea nejustificară a unor proiecte și de lipsă de interes pentru obiective foarte importante pentru România.

”Conducerea CNAIR a blocat în mod nejustificat evoluția unor proiecte. Un exemplu este autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4, care avea documentația gata din luna mai a anului 2018, însă actualul management a anulat-o și timp de un an nu a făcut niciun demers pentru promovarea investiției.

Un alt exemplu este cel al secțiunilor 3 și 4 aferente drumului expres Craiova-Pitești ale căror proceduri de proiectare și execuție sunt blocate de către CNAIR deși documentația este definitivată încă din 2017.

Aceeași conducere a CNAIR și-a asumat termene total nerealiste în cadrul finalizării proiectelor și a dezinfromat cu privire la stadiul și evoluția unor investiții majore. (...)

Blocajele și întârzierile arată lipsa de interes pentru aceste obiective foarte importante pentru România.

Din acest motiv am cerut demiterea directorului general interimar al CNAIR.

Nu mai accept niciun fel de întârziere nici din partea autorităților și nici din partea constructorilor”, a declarat Viorica Dăncilă.

