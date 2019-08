Viorica Dancilă, despre viitorul coaliției PSD-ALDE: 'Avem luni ședință și hotărâm' (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că va participa, luni, la o ședință a Coaliției PSD-ALDE, ude va discuta cu Călin Popescu Tăriceanu despre viitorul Guvernului.

Anunțul premierului vine în contextul în care Tăriceanu ar fi transmis colegilor de partid că săptămâna viitoare va propune încheierea unui parteneriat politic ALDE-Pro România. (Detalii AICI)

“Nu m-am întâlnit cu Tariceanu până acum. Vom avea o ședință de coaliție luni.

Eu sunt convinsă că partenrii de la ALDE ve vor spune daca ies sau nu de la guvernare.

Vom lua împreună măsurile care sunt cele mai bune pentru Guvern și coaliție”,a spus Dăncilă.

Întrebată dacă va mai continua coaliția în cazul în care ALDE încheie un parteneriat cu Pro Romania, Dăncilă a spus că și acest aspect se va discuta tot luni, dar că ea știe că “coaliția înseamnă PSD și ALDE.”

Dea semenea, Viorica Dăncilă a mai spus că nu a ajuns la ședința anterioară a coaliției pentru că s-a simțit rău.

“Nu am ajuns luni la ședința coaliției pentru că m-am simțit rău”, a spus Dăncilă.

