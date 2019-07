Viorica Dăncilă: Marți îl demit pe șeful CNAS dacă nu își va prezenta demisia 

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat luni seară că marți îl va demite pe șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în cazul în care Răzvan Vulcănescu nu își va prezenta demisia.

"Astăzi am trimis corpul de control la CNAS. După cum știți, am cerut demisia preşedintelui CNAS. Mâine, dacă nu își va prezenta demisia, îl demit. Am cerut o nominalizare de la ministrul Sănătăţii", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Știripesurse.ro.

Purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate a demisionat după ce a spus că "oamenii mor oricum, cu sau fără sistem" în contextul în care platforma informatică a instituției nu funcționează de mai bine de două săptămâni, iar în cabinetele medicilor de familie este haos. Daniel Osmanovici a încercat să se scuze după ce a făcut afirmaţia cinică, dând vina pe jurnalistul care i-a luat interviul. În schimb, președintele Casei, Răzvan Vulcănescu, a anunțat că nu ia în calcul demisia cerută de premierul Viorica Dancilă.

Vulcănescu este de o lună și jumătate la șefia CNAS.

Pe 10 iulie, CNAS a anunțat că platforma informatică nu funcționează, astfel că serviciile medicale sunt aisgurate în regim off-line.