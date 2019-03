Ce a discutat Viorica Dăncilă cu ambasadorul Hans Klemm: Totul a ieșit la iveală. Postarea de pe site-ul Guvernului (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu ambasadorul SUA la București, Hand Klemm. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, cei doi au discutat, printre altele, despre Parteneriatul Strategic bilateral, ocazie cu care prim-ministrul a vorbit despre faptul că România susține

o relație transatlantică robustă.

În urma întrevederii, pe site-ul Guvernului a fost publicat un videoclip fără sunet de la întâlnirea celor doi.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Guvernului:

Cu ocazia întrevederii, premierul român și ambasadorul SUA au remarcat menținerea și aprofundarea dinamicii pozitive a Parteneriatului Strategic bilateral. Totodată, a fost evidențiată importanța dialogului bilateral la nivel înalt, mai ales în contextul convorbirii recente între prim-ministrul României și vicepreședintele SUA.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat angajamentul ferm al întregului Executiv și al său personal pentru extinderea și aprofundarea în continuare a cooperării România-SUA. Înaltul demnitar român a reiterat susținerea fermă de către țara noastră a unei relații transatlantice robuste, ca premisă esențială pentru asigurarea securității și prosperității. În context, a subliniat oportunitatea reprezentată de exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru promovarea unei agende pozitive în relația transatlantică, bazată pe dialog și consens.

Cele două părți au subliniat importanța colaborării România-SUA în planul securității, cu anvergură regională. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a evidențiat contribuția României la efortul aliat de repartizare echilibrată a costurilor în domeniul apărării, prin menținerea unui nivel crescut al alocărilor bugetare în acest scop pentru anul 2019 și continuarea programului de înzestrare a Forțelor Armate române.

Ambasadorul Hans Klemm a apreciat acțiunile desfășurate sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene care vizează combaterea antisemitismului și păstrarea memoriei Holocaustului, mulțumind prim-ministrului Viorica Dăncilă pentru evenimentul organizat la Bruxelles (7 februarie 2019) și pentru pregătirea conferinței de la București, din această săptămână.

