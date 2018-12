Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu cancelarul austriac: `Sunt opinii divergente pe anumite aspecte`. Ce CADOU i-a făcut premierul lui Sebastian Kurz (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe cancelarul austriac Sebastian Kurz, în cadrul ceremoniei oficiale de predare a președinției Consiliului Uniunii Europene. Cei doi au discutat printre altele despre subiecte precum terorismul și migrația, iar prim-ministrul român a precizat că au existat oponii divergente pe anumite teme.

"Am discutat despre cadrul finananciar multianul. Chiar dacă sunt opinii divergente pe anumite aspecte, se impune o cooperare stransă între România și Austria. Am discutat teme legate de migrație și terorism, care știm că așteaptă un răspuns nu numai de la România si Austria, ci de la toate statele UE. Știu că suntem foarte divizați la nivel european, e greu să găsești o soluție pentru statele cu situații diferite. Trecem de la o Europă protejată, așa cum spune motto-ul Austriei, la o Europă în care coeziunea e văzută ca o valoare comună. Avem nevoie de o apropiere a dezvoltarii regiunilor", a declarat Viorica Dancilă.



La finalul întâlnirii, Dăncilă i-a oferit lui Kurz un antivirus Bitdefender, care îi protejează calculatorul, telefonul și alte instrumente media, de atacuri ale hackerilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.