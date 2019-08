Viorica Dăncilă, întrebată dacă și-a făcut injecții cu botox: Vezi AICI reacția premierului (VIDEO)

După ce o parte a presei a scris că Viorica Dăncilă ar fi apelat la artificii de înfrumusețare, premierul a reacționat. Întrebată dacă a apelat la înjecțiile cu botox, Dăncilă s-a arătat întâi susprinsă, iar mai apoi a plecat amuzată de întrebarea jurnaliștilor.

„Vedeți pe mine vreo urmă de botox? E prea mult! Sincer”, a spus Dăncilă, zâmbind în fața jurnaliștilor.

