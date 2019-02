Viorica Dăncilă, întrevedere cu premierul Macedoniei, la Palatul Victoria: Ce videoclip a publicat Guvernul (VIDEO) 

Premierul Viorica Dăncilă l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul macedonean, Zoran Zaev.

Cei doi oficiali au avut o întrevedere la ora 10.00, după care au programate declarații de presă comune. De asemenea, la ora 13.30, va avea loc un prânz de lucru în onoarea prim-ministrului macedonean.

Pe site-ul Guvernului a fost publicat un videoclip cu sunet, însă în care niciunul dintre cei doi șefi de Guvern nu rostește niciun cuvânt.

