Viorica Dăncilă, la Mănăstirea Putna: 'Cred că, dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, societatea nu ar fi așa de divizată'

Viorica Dăncilă a respectat trația lui Liviu Dragnea și nu a participat la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța. Premierul a ales să facă o baie de mulțime, joi, la Mănăstirea Putna, la liturghia la care au participat mii de credincioși.

Foto: Facebook / Viorica Dancila

Dăncilă a fost aşteptată cu pâine şi sare la intrarea în mănăstire de un grup de localnici îmbrăcaţi în costume populare.

''Mă bucur foarte mult să fiu la Putna la această mare sărbătoare, cu gânduri bune, cu dorinţa de a aduce mai multă solidaritate şi mai puţină ură între români. Cred că acest lucru ar trebui să ne dorim toţi care vrem binele acestei ţări. Şi cred că, măcar atunci când vin sărbătorile, am putea fi mai buni şi am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart şi să vedem lucrurile care ne unesc (...) Cred că dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, cred că şi societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi aşa de divizată'', a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

'Oameni extraordinari și momente încărcate de emoție astăzi, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Sute de români s-au adunat pentru rugăciune la Mănăstirea Putna, superb lăcaș al spiritualității bucovinene care, prin activitățile de zi cu zi, reafirmă importanța păstrării legăturii între educație, credință și cultură.

Patrimoniul cultural și spiritual românesc își realizează menirea atunci când este pus în valoare, atunci când este continuat, atunci când este îmbogățit și dus mai departe pentru generațiile viitoare', a scris Dăncilă pe Facebook.

Aceasta a fost însoțită de Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor și Mihai Fifor, ministrul de Interne.

