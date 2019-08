Viorica Dăncilă, mesaj pentru ROMÂNI despre RECTIFICAREA BUGETARĂ: 'Vreau să fie tuturor foarte clar'

Premierul Viorica Dăncilă vrea să-i liniștească pe români și transmite că prin rectificarea bugetară nu se vor tăia veniturile populației.

„Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare și am dezbătut impactul fiecăreia, ținând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetățenii români. Ca prim-ministru, am în permanență acest lucru în atenție”, a scris premierul pe Facebook.

Pe de altă parte, liderii ALDE au transmis că ei nu semnează rectificarea bugetară în actuala forma. Varujan Vosganian a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea rupe și alianța PSD-ALDE din acest motiv. (Detalii AICI)

