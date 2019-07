Viorica Dăncilă anunță din nou că nu o susține pe Kovesi în funcția de procuror-șef european: Asupra ei planează mai multe suspiciuni. Declarația, la o zi de la controversata numire la șefia CNAS a lui Vasile Ciurchea, anchetat de DNA

Premierul Viorica Dăcilă a declarat miercuri că nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european pentru că asupra acesteia planează mai multe acuzații, care, dacă se vor adeveri, vor afecta imaginea României. Dăncilă vine cu această explicația la o zi după ce l-a numit pe Vasile Ciurchea la conducerea CNAS, deși acesta este vizat de o anchetă a DNA.

"Mi-aş dori ca doamna Laura Codruţa Kovesi să nu aibă nicio problemă. Dar dacă va fi o problemă - şi credeţi-mă, cunosc ce se întâmplă în instituţiile europene - toţi se vor retrage. Nu vor vorbi de doamna Laura Codruţa Kovesi, vor vorbi despre România. 'România are o problemă cu procurorul european'. Şi atunci cine va plăti factura? Nu o să o plătim pe persoană fizică. O să o plătească ţara. De aceea am spus că ar fi bine să se lămurească toate aceste acuzaţii la adresa doamnei Laura Codruţa Kovesi. Eu nu afirm că doamna Laura Codruţa Kovesi este vinovată sau nu. Dar a fost un raport şi a fost schimbată din funcţie tocmai pentru anumite aspecte legate de activitatea dumneaei şi pornind de la acest lucru am spus că eu, personal, nu o susţin. Bine, susţinerea mea contează mai mult sau mai puţin. Dacă în instituţiile europene va fi susţinută, sunt convinsă că doamna Laura Codruţa Kovesi va ocupa acest portofoliu. (...) Asupra doamnei Laurei Codruţa Kovesi nu planează doar o suspiciune, ci mai multe suspiciuni. Eu nu spun nici că este vinovată, nici că este nevinovată. Nu îmi permit acest lucru. Nu o cunosc pe doamna Laura Codruţa Kovesi. Mai mult, întotdeauna am dat dovadă de solidaritate cu femeile şi le-am susţinut. Dar, planează anumite lucruri asupra doamnei Laura Codruţa Kovesi. A plecat din procuror general al DNA nu că a vrut dumneaei. Pentru că a existat un raport care a impus eliberarea din funcţie. ", a declarat Dăncilă, la Digi 24.

Referitor la situația lui Vasile Ciurchea, Dăncilă a precizat că aceasta este diferită de cea a Laurei Codruța Kovesi.

"La domnul Ciurchea este o altă funcţie. Dar la doamna Laura Codruţa Kovesi gândiţi-vă că vorbim de procuror european, deci în domeniul justiţiei. Vă întreb un lucru - şi nu doresc să se întâmple aşa - este numită doamna Laura Codruţa Kovesi şi dacă una din acuzaţiile la adresa dumneaei se va adeveri, ce vom face noi, ca ţară? Nu mă gândesc la doamna Laura Codruţa Kovesi. Mă gândesc la imaginea noastră ca ţară. Din punctul acesta de vedere. Nu din răutate, nu din punct de vedere politic. Nu sunt un om care să acţioneze pornind de la aceste considerente. Dar pentru mine este importantă imaginea de ţară. Este important ca noi, ca ţară, să ne recâştigăm credibilitatea. Şi pornind de la aceste considerente am spus că nu o susţin pe doamna Laura Codruţa Kovesi", a susținut Viorica Dăncilă.

Chestionată, marți, de jurnaliști în legătură cu ancheta care îl vizează pe Vasile Ciurchea, Dăncilă a spus: ”E o directivă UE care spune că există prezumția de nevinovăție. Trebuie să o aplicăm pentru toți. Cât timp dânsul nu e judecat, nu văd un impediment. Dacă va fi trimis în judecată, e normal să îl eliberăm din funcție. Vom vedea cum decurg lucrurile”.