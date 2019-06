Viorica Dăncilă, despre cazul fetiței din Mehedinți: Este incalificabil ceea ce a făcut procurorul! Și-a permis să târască un copil, să îl ia cu forța, ceea ce nu este în regulă

Premierul Viorica Dăncilă a comentat din nou cazul fetiței care a fost luată cu mașcații din casa unde a crescut pentru a fi dată familiei care a adoptat-o.

Șefa Guvernului a criticat modul în care a acționat procuroarea care a mers acasă la asistenta maternală pentru a lua copila.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! RUGĂCIUNI PENTRU CĂTĂLIN BOTEZATU! INIMA A CEDAT LA SPITAL! IMAGINI ȘOCANTE (GALERIE FOTO)

”Pentru mine, poate sunt și puțin subiectivă, pentru că eu însumi am adoptat un copil și știu ce înseamnă, câtă grijă trebuie să ai de un astfel de copil. Eu știu că în mintea unui astfel de copil este mereu ideea că tu ca părinte iei niște decizii pentru că nu ești legat sufletește de el și tocmai de aceea trebuie să faci tot ce poți pentru a-i arăta că este centrul universului și să creezi o legătură afectivă deosebită.

BOMB Ă MONDENĂ! EA E FIICA SECRETĂ A ANDREEI MARIN! ȘTEFAN BĂNICĂ E ÎN STARE DE ȘOC! ABIA ACUM S-A AFLAT (GALERIE FOTO)

Am văzut un procuror care și-a permis să târască un copil, să îl ia cu forța, ceea ce nu este în regulă. Avem nevoie de independența justiției, dar și drepturile omului trebuie respectate. (...) Pe mine mă uimește atitudinea acestui procuror, care mai este și femeie. Este incalificabil ceea ce a făcut procurorul! Am discutat și cu ministrul Justiției și să știți că toate ministerele sunt implicate pentru rezolvarea acestei situații. Pentru mâine am cerut o analiză de la toate ministerele în cazul Sorinei.

INCENDIAR! CRISTIAN POMOHACI, prins în fapt cu MARIA CÂRNECI! Asta e prea de tot (GALERIE FOTO)

Nu pot să acuz familia adoptivă, dar nu poți să iei un copil cu forța. Nu poți să iei un copil cu forța și apoi să vrei să îi arăți afecțiune, pentru că acel copil în suflețelul lui este traumatizat.”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Știripesurse.ro.