Dăncilă, despre proiectul 10 lei/zi pentru elevii care nu chiulesc: Am cerut idei din teritoriu. Asta nu înseamnă că le implementăm pe toate

Viorica Dăncilă nu crede că va fi pus în aplicare proiectul privind acordarea a câte 10 lei pe zi elevilor care nu chiulesc. Premierul a atras atenția că sunt și alte cheltuieli, or Guvernul trebuie să se încadreze în ținta de deficit.

"Am văzut că această măsură a stârnit foarte multe interes. În momentul în care am tipărit acel proiect de guvernare, acel program de guvernare, pe lângă măsurile pe care le avem în program şi pe care trebuie să le respectăm pentru că ele au fost votate în plenul Parlamentului României, am cerut în teritoriu mai multe măsuri pe care colegii sau organizaţiile le văd bune pentru următoarea perioadă. Printre aceste măsuri a fost şi cea la care dumneavoastră aţi făcut referire. Asta nu înseamnă că o s-o implementăm. Vom vedea pe fiecare domeniu ce vom lua din propunerile din teritoriu şi pe care le putem transforma în realitate, care este proiecţia bugetară a fiecărei măsuri, astfel încât să ne încadrăm în deficit, să ne încadrăm în normele pe care le avem", a declarat Dăncilă, potrivit Agerpres.

Anterior, Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, declarase că nu știe cine a venit cu această idee, dar nu o vede cu ochi buni: ”Nu știu a cui a fost, am văzut și eu în program, chiar nu știu să dau un răspuns cu nume și prenume. Cred că nu trebuie să facem lucrul acesta, cred că trebuie să încurajăm performanța și s-o sprijinim și, în același timp, să-i ajutăm pe cei care sunt în situații defavorizate. Am spus că nu există bani în bugetul Ministerului pentru această idee pe care, sincer, nu pot să spun că o apreciez, dar sigur că dacă vor fi mai mulți bani pentru Educație, știm ce să facem cu ei”.