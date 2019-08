Viorica Dăncilă găseşte sinecuri pentru toţi apropiaţii. Aşa se face că un şofer, Gabriel Costache, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională Iniţială în Sistem Dual, informează B1 TV.

Orice şofer poartă în servietă bastonul de secretar de stat. Aşa se traduce drumul profesional al lui Gabriel Costache, ajuns din nimic, subsecretar de stat. Costache tocmai a fost numit, prin bunăvoinţa lui Dăncilă, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională Iniţială în Sistem Dual.

Deşi nimic nu îl recomandă în afară de proptelele din partid. Astfel, iniţial, Costache a fost unul dintre consilierii lui Victor Negrescu pe vremea când acesta era ministru al Afacerilor Interne. Însă era consilier doar pe hârtie, pentru că, practic, îi căra geanta ministrului, îi ţinea telefonul, un fel de secretar personal, dar de cele mai multe ori era şoferul lui Negrescu, spun surse din ministerul de Externe.

Iar după ce Victor Negrescu a demisionat din guvern, Gabriel Costache n-a fost lăsat pe drumuri. Partidul i-a găsit, însă, o sinecură la Ministerul Dezvoltării. Costache a fost recuperat de Alin Chirilă, unul dintre secretarii de stat din Ministerul Dezvoltării care l-a instalat tot într-o funcţie de consilier. Foştii săi colegi, citaţi de jurnaliştii de la Adevărul, spun că aici nici măcar şofer nu era. Omul nu făcea nimic concret, dar ţinea să apară în toată pozele la fiecare eveniment organizat de minister.

Şi iată că acum statul degeaba i-a fost recompensat din nou de Viorica Dăncilă.

