Viorica Dăncilă, încă un moment jenant în SUA: Premierul, primit cu stema greșită la o ceremonie oficială (FOTO, VIDEO)

Eșec pe toată linia în vizita premierului Viorica Dăncilă în SUA. După ce a fost ignorată de oficialii americani de rang înalt și a avut întâlniri cu persoane din eșaloanele inferioare ale administrației Statelor Unite, Dăncilă a avut parte de un alt moment jenant.

Șefa Guvernului și-a susținut discursul de la ceremonia de semnare a Acordului între România și Banca Mondială de la un pupitru pe care apărea o stemă greșită a țării noastre.

Detaliul a fost prezentat, în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Foto: gov.ro

Concret, pe pupitrul cu pricina apărea vechea stemă a țării, fără acvila încoronată, a cărei folosire nu mai este permisă de la 1 ianuarie 2019.

Stema României a fost modificată la începutul acestui an. Măsura a fost prevăzută într-o lege adoptată în anul 2016 de Parlamentul României. Legea prevede că până la data de 31 decembrie 2018, autorităţile publice au avut obligaţia să înlocuiască stema şi sigiliul cu noul model, astfel încât pe capul acvilei să apară o coroană.

Foto: Stema României

Așadar, vizita Vioricăi Dăncilă în SUA, organizată de Secretariatul General al Guvernului, se dovedește cu fiecare zi un eșec de proporții. B1.ro a scris AICI despre cum a fost ignorată Viorica Dăncilă de oficialii americani, în condițiile în care vicepreședintele SUA ar fi anulat întâlnirea cu șefa Guvernului, iar secretarul energiei postează imagini doar cu Ramona Mănescu, devenită motiv de dispută între Palate.

