Un cioban din localitatea Ploscoș, județul Cluj, și-a dat foc la mașină și am,en ință că vrea să își incendieze și casa. Gestul extrem al clujeanului are loc după ce primăria din localitate vrea să îl lase fără pășune.

„Îi dau foc și poliția din comuna Ploscoș, domnul Ciungan, îi una cu interlopii, cu ăștia cu drogurile. Să ia măsuri și domnii de la Cluj și domnii de la București. Mi-o venit interlopii aici peste copii. Am patru copii mici. Am fost dus acasă în comună și le-o ridicat sabia că le taie grumazul. Acum umblă poliția din comună cu intimidări, domnul Ciungan. Dau foc să nu mai am nimic. Să imi dea primăria mie ajutor social. Am avut 200 de capre și m-au lăsat cu 50.

Au dat toate pământurile de pășunat la consilieri primăriei Ploscoș și la șmecheri, lainterlopi, iar mie cu 200 de capre mi-au dat 5 hectare. Dacă e vorba îmi dau foc și la casă că sunt plătiți din banii noștri (autoritățile), măi fraților, nu s-or pus ei mandatari și vin interlopii cu săbii. Dă-i în morții lor! Eu tot ce am făcut am făcut pe munca mea. Nu mai încapi în lumea asta de interlopi și de șmecheri, a povestit ciobanul Marcel.

Vezi AICI video