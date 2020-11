Viralul zilei. Cum decurge o ora online: "Mă uitam la doamna și o vedeam câte eforturi face să își țină ora, să scoată ceva de la ei, am văzut tristețea din ochi"

Descrierea modului cum a decurs o oră de istorie predată online a devenit virală pe rețelele de socializare. Un utilizator a povestit cum s-a desfășurat ora la care a participat alături de nepotul său de clasa a IX-a.

Nu mică i-a fost mirarea utilizatorului când a aflat cât de mare este discrepanța între implicarea și bunăvoința profesorului și dezinteresul total al elevilor, care refuzau să răspundă plictisiți la întrebările puse de profesor sau să își lase deschise camerele în timpul orei:

“Intamplarea a facut ca azi sa particip alaturi de nepot, clasa a XI-a la o ora de istorie in online, fiind si pasionat de istorie, curiozitatea m-a impins mai departe.

'Bine, ii spun eu dar tu poti face orice cu camera inchisa ca doar nu te vede nimeni'

Doamna profesoara, in jur de vreo 40 de ani, cu o voce blanda, cu camera deschisa a facut prezenta la inceputul orei. Bun! Toata lumea prezenta. A facut recapitularea orei trecute, a pus cateva intrebari, cu greu au raspuns unii. Nepotu' cu camera inchisa la fel ca toti cei din clasa. Il intreb: "Tu de ce tii camera inchisa daca doamna sta cu ea deschisa?' Raspunsul lui a fost: 'Vrei sa fiu eu fraierul din clasa cu camera deschisa? nu vezi ca toti o tin inchisa? Daca deschid camera, vor face toti misto de mine'....'Bine, ii spun eu dar tu poti face orice cu camera inchisa ca doar nu te vede nimeni'... 'Asta e unchiu, mai fac si eu un joc pe net, mai vorbesc pe whatsapp sau insta cu prietenii' ...Ok, mi-am zis, o fi ora plictisitoare, nu toata lumea e pasionata de istorie si stiti cum umbla vorba in targ 'profesorii nu isi fac orele atractive'”, povestește utilizatorul pe Facebook.

În ciuda faptului că profesoara s-a implicat să își desfășoare cât mai deschis ora, niciun elev nu părea să fie atent la ora desfășurată online:

“Doamna incepe sa le incropeasca o poveste, nu dicta, nu ridica tonul, la un moment dat le-a pus si niste filmulete pentru a discuta pe marginea lor. Cool, am zis! Daca aveam si eu asa profesori in liceu si tehnologia de acum... incep intrebarile.... mai ca imi venea sa ridic eu mana, ce mare sfaraiala sa iti dai cu parerea despre un film istoric? sa imbini cunostiintele obtinute cu realitatea din film? Dar supriza! Toata lumea malc. Imi zic in gand ' o fi cazut netul la toti' Doamna, rabdatoare incepe sa numeasca cate un elev. Liniste! apoi aud raspunsurile persoanelor numite: doamna, mie mi-a cazut netul si nu am putut viziona filmul, doamna, ma scuzati dar eu am fost la baie, puteti repeta intrebarea?, doamna mie nu imi merge microfonul, doamna eu eram la bucatarie sa mananc ceva, vreo doi nici nu au raspuns.

Ma uitam la doamna si o vedeam cate eforturi face sa isi tina ora, sa scoata ceva de la ei, am vazut tristetea din ochi, voiosia cu care si-a inceput ora intrebandu-i cum le-a fost saptamana, cum se descurca in online, daca sunt bine, daca au nevoie de ajutor”,a spus utilizatorul.

