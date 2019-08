VIRALUL ZILEI! 'Diui spic inglish?' - Primarul BUZĂULUI a ținut morțiș să vorbească în limba lui Shakespeare (VIDEO)

Politicienii nostri ne-au obisnuit cu gafele de exprimare. Insa atunci cand se aventureaza sa vorbeasca intr-o limba straina, este cu adevarat jale. Dupa celebrele "Sulaina Channel" sau "the mother and the father of economy", un alt om politic a devenit viral pentru modul in care a mutilat limba lui Shakespeare. Edilul din Buzau, Constantin Toma, a tinut un discurs care l-ar face invidios si pe Ion Iliescu, cel care in urma cu aproape 20 de ani ii soca pe americani in timpul unui interviu la CNN.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Dragi participanţi la cea de-a optsprezecea ediţie a Campionatului European de Rachetomodele, Buzău Romnia, 2019! Bine aţi venit! Comunitatea din Buzău este mândră şi onorată în a fi gazda pentru cea mai importantă competiţie sportivă, din ultimii ani 17 ani. El este Constantin Toma, primarul din Buzau si presedintele organizatiei judetene a PSD. Edilul a participat la deschiderea unui concurs de rachetomodelism. Toma s-a ambitionat sa citeasca de pe foaie, intr-o engleza stalcita, in fata a sute de oameni.

Aeroportul militar din Boboc a fost construit în Buzău ..pentru piloţii militari. Discursul edilului a amintit de un alt speech celebru, tinut de fostul presedinte Ion Iliescu, in direct la CNN.

Cred că această confruntare politică, a 5-a din ultimii 15 ani, este în primul rând un semn de normalitate. Reprezintă o consolidare a evoluţiei democratice a societăţii noastre. Indiferent de rezulatul acestor alegeri, am avut deja două schimbări de putere, inclusiv la preşedinţie.