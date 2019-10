VIRALUL ZILEI! Inspector ANAF, LA APĂ: Reprezentantul FISCULUI a căzut în piscina restaurantului pe care îl controla, în Constanța (VIDEO)

Un control ANAF la un restaurant din Constanța s-a terminat înainte de a începe, pentru un inspector al Fiscului.

Grăbit să intre în local, unul dintre cei doi reprezentanți nu s-a uitat mai jos de ‘lungul nasului’ și a pășit grăbit direct în piscină.

LACRIMI AMARE ÎN TEATRUL ROMÂNESC! BIETUL FLORIN PIERSIC! FIUL SĂU A FĂCUT ANUNȚUL ȘOCANT

Colegul său a încercat să-l avertizeze, dar a fost prea târziu. Inspectorul ANAF se scufundase deja, cu tot cu geanta plină cu documente.

Ajutat de colegul său și o domană care s-a grăbit să iasă din restaurant, inspectorul a fost scos din piscină.

S-A TERMINAT! FINAL TRIST PENTRU SILVIU PRIGOANĂ! DIN PĂCATE A PIERDUT LUPTA! ADRIANA BAHMUŢEANU, ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

În aceste condiții, ontrolul s-a încheiat înainte de a începe, urmând ca Fiscul să ‘descindă’ în altă zi la firma cu pricina.

Imaginile suprinse de camera de supraveghere au devenit virale pe Internet.

SCANDAL ÎN SHOWBIZ! ANAMARIA PRODAN, PĂRUITĂ DE REGHECAMPF! A PĂCĂTUIT ÎN SECRET! ASTA DA BOMBĂ (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.