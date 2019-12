VIRALUL ZILEI. O anecdotă despre cât de departe a ajuns corectitudinea politică: „Am făcut un om de zăpadă și...”

Viralul zilei de vineri este un mesaj ce ilustrează perfect cât de departe a ajuns corectitudinea politică. Sub titlul „A nins în America”, anecdota prezintă povestea unui pretins român din Statele Unite, care a ajuns pe mâna poliției, dar și la televizor ca presupus terorist, după ce a făcut un...om de zăpadă.

Bucuria iernii i-a fost stricată de vecinii care s-au simțit jigniți: feminista pentru că nu există și o femeie de zăpadă, un homosexual pentru că nu sunt doi oameni de zăpadă, un vegan pentru că omul de zăpadă are un morcov pe post de nas, un musulman pentru că femeia de zăpadă nu are voal și tot așa. Mai mult, personajul principal este acuzat de rasism pentru că omul de zăpadă este alb.

În final, postarea virală ironizează și Statul Islamic, gruparea jihadistă care-și revendică orice incident petrecut în Occident.

„A nins în America

Ce a scris prietenul nostru din America

Ce dimineață ... Formidabil! A nins!

8:00 Am făcut un om de zăpadă.

8:10 O feministă a trecut și m-a întrebat de ce nu am făcut o femeie de zăpadă.

8:15 Am făcut și o femeie de zăpadă.

8:17 Doica vecinilor zice că sânii femeii de zăpadă sunt prea voluptuoși

8:20 Tânărul gay din apropiere a murmurat că ar fi putut fi doi oameni de zăpadă, în loc de o pereche.

8:25 Veganii de la numărul 12 s-au plâns de nas. "Morcovii sunt pentru hrană, nu pentru decorarea figurilor de zăpadă."

8:28 Sunt numit rasist, deoarece perechea de zăpadă este albă.

8:33 Musulmanul de la colțul străzii dorește ca femeia de zăpadă să poarte un voal.

8:40 Cineva cheamă poliția. Un echipaj vine pentru a vedea ce se întâmplă.

8:42 Imi spun că coada măturii din mâna omului de zăpadă trebuie îndepărtată deoarece ar putea fi folosită ca armă albă.

8:47 Lucrurile se înrăutățesc după ce mormăi: "Da, dacă e în fundul tău."

8:52 Telefonul meu și mătura sunt apoi confiscate și sunt luat într-o mașină de poliție.

8:53 Vecinii mei aplaudă.

9:00 La știri sunt prezentat ca presupus terorist care crează probleme în timpul acestor condiții dificile de iarnă.

9:10 Sunt interogat dacă am vreun complice.

9:29 Un grup jihadist mai puțin cunoscut susține că a fost complotul lor.

Ninge la voi ?”