VIRALUL ZILEI! Superman pe role pe șoselele din Ilfov. Poliția a pornit într-o urmărire ca-n filme (VIDEO)

Scenă comică şi demnă de filme imortalizată pe marginea unei şosele din Ilfov, acolo unde un echipaj de poliţie a dat peste ...Superman pe role. Bărbatul a scăpat fără a fi amendat, însă agenţii l-au tras pe dreapta şi i-au atras atenţia că nu are ce căuta pe partea carosabilă.

