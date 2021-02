Virgil Chițac cere în Justiție anularea autorizației de construire din cartierul Tomis Plus, după reclamațiile unor cetățeni

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, a vorbit sâmbătă despre clădirile care se construiesc în oraș și retragerea de autorizații acolo unde este necesar.

Chițac a declarat că în urma unor reclamații cu privire la o autorizație din cartierul Tomis Plus, aprobată de fostul primar, a dispus un control, după care a inițiat în calitate de primar autorizaței de construire în Justiție.

„Suntem aici pentru ca lucrurile sa intre pe făgașul normal, cel al legalității și al egalității tuturor în fața legii”, spune edilul.

„Dragi constănțeni, vă înțeleg preocuparea pentru ce, unde și cum se construiește în orașul nostru. Vă înțeleg, pentru că și pe mine mă preocupă același lucru. Totodată eu sunt și responsabil în a respecta legea. Pentru că orice demers în folosul comunității, dacă nu e făcut cu temei legal, va fi sortit eșecului.

De când am preluat administrarea Constanței și avem un nou arhitect șef, a fost respinsă eliberarea autorizațiilor de construire neconforme. Ne-am opus supraetajării unor blocuri, acea practică des folosită de vechea administrație. Multe PUZ-uri și PUD-uri au primit aviz negativ de la Direcția urbanism, iar consilierii au luat act și au votat împotrivă în ședințele Consiliului local.

Lucruri pe care vechea administrație le aproba pe bandă rulantă acum sunt analizate temeinic, conform legii și interesului comunității.

Eu, personal, am luat act de reclamația unor cetățeni din cartierul Tomis Plus, cu privire la o autorizație aprobată de fostul primar asupra căreia planau suspiciuni de nelegalitate.

Am dispus un control intern și am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții să facă verificări. Urmare a celor descoperite, am inițiat în calitate de primar anularea acestei autorizații în justiție chiar la începutul acestei săptămâni, înainte să expire termenul de 1 an în care putea fi atacată. Sunt primul primar al Constanței care merge în instanță să-și apere cetățenii.

În ce privește subiectul imobiliar de actualitate, vă asigur că atâta vreme cât eu conduc aparatul administrativ al primăriei, scopul este unul singur: apărarea interesului public, al Constanței și al nostru, al tuturor. Toți investitorii care inițiază proiecte benefice atât lor cât și comunității, vor avea tot sprijinul meu. Restul vor trebui să și le reevalueze.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată

Aprobarea sau respingerea acestui PUZ, pentru care fosta administrație a dat aviz de oportunitate în iulie 2020, este atributul exclusiv al Consiliului local. Însă Direcția urbanism aflată sub conducerea mea își va face datoria, îi va analiza legalitatea și oportunitatea, iar apoi va înainta consilierilor locali informațiile necesare luării unei decizii.

Suntem aici pentru ca lucrurile sa intre pe făgașul normal, cel al legalității și al egalității tuturor în fața legii, în fața autorităților. Aveți încredere!, a declarat Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța.