Virgil Musta: Au fost situații în care pacienții aveau saturații scăzute, iar noi nu aveam locuri să îi internăm / Dacă fiecare individ s-ar proteja de mâine, de mâine numărul de noi infectări ar fi foarte mic (VIDEO)

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 3.400 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, iar dr. Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre situația sistemului sanitar în contextul pandemiei de COVID-19 și a lansat un nou apel la respectarea regulilor de protecție sanitară, în direct pe B1 TV.

Dr. Virgil Musta, despre criza COVID-19 și efectele sale asupra sistemului sanitar, în direct pe B1 TV

Întrebat de Aneta Sângeorzan care este situația la Timișoara, dr. Virgil Musta a răspuns: „Situația este foarte asemănătoare cu estul țării. Terapia Intensivă de la noi de la spital este plină. În momentul când se eliberează un loc imediat se ocupă acel loc cu o altă persoană care necesită intervenție pe secția de Terapie Intensivă. Dacă cumva am avut situația în care nu am mai avut loc și am avut persoane care necesitau servicii pe Terapie Intensivă, am găsit deschidere la spitalele suport. (...) Vedeți că, practic, prin aceasta se limitează foarte mult marja unde mai putem trimite pacienți, pentru că deja și județele limitrofe sunt județe ale căror Terapii Intensive sunt pline de pacienți. Au fost situații în care pacienții erau cu saturații scăzute și noi nu aveam locuri pentru a-i interna, nu neapărat pe secții de Terapie Intensivă, și atunci evaluam rapid pacienții care puteau fi externați pentru a primi un nou pacient, chiar dacă o parte din acei pacienți au fost externați cu butelie de oxigen la domiciliu, dar erau stabili și aveau saturații relativ bune de oxigen. Am fost puși în situația aceasta în care să trebuiască să dăm o asistență medicală, dar nu imediat tocmai pentru că nu aveam locuri”.

În aceeași intervenție, medicul și-a nuanțat și o declarație anterioară, când afirmase printre altele că „ideal poate ar fi bine să blochezi totul”. Dr. Virgil Musta a explicat că o închidere totală nu poate avea loc și că el nu a pus problema aceasta, ci mai degrabă a vrut să ridice o discuție legată de respectarea regulilor de protecție sanitară.

„Eu n-am zis așa ceva. Eu am zis așa – extrema este că dacă s-ar închide țara astăzi, atunci în trei săptămâni probabil că numărul de cazuri va fi mult mai mic, pentru că cam atât durează efectul măsurilor luate. Nu se poate face acest lucru și nici n-am pus problema aceasta. Am vrut să ridic această discuție comparativ cu, individual, dacă noi astăzi, fiecare individ în parte e conștient de riscul la care se expune și purtăm mască în momentul când ne întâlnim cu orice alte persoane – indiferent că această persoană este cunoștință, este o persoană necunoscută – și interacționăm cu acea persoană, trebuie să interacționăm cu mască, la o distanță de un metru și jumătate. Asta înseamnă că ne protejăm, iar această variantă ar fi mult mai eficientă, pentru că dacă fiecare individ s-ar proteja de mâine, noi de mâine nu am mai avea sau am avea un număr foarte mic de noi infectări. Este mult mai eficient decât să aștepți ca măsurile să înceapă să răstoarne roata în sensul celălalt”, a declarat dr. Virgil Musta.