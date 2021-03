Virgil Musta: De două săptămâni, cu greu mai facem față cazurilor COVID severe care necesită internare. În curând ne vom confruntă cu un număr și mai mare (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, şeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, a vorbit, luni seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de la B1 TV despre al treilea val al pandemiei în România. Specialistul avertizează că în spital deja ajung mai mulți infectați cu COVID-19, iar în perioada următoare situația va deveni critică.

"Avem experiența anului trecut, în momentul în care în Europa a început să apară și să crească numărul de cazuri, la un interval de 2-3 săptămâni, au apărut și la noi și apoi au crescut. Același lucru se întâmplă și acu. Europa se confruntă cu un număr mare de cazuri. Foarte probabil că și noi urmăm calea Europei, din păcate, și în curând ne vom confruntă cu un număr și mai mare de cazuri. În Timișoara și în Timiș, din păcate, noi deja de două săptămâni simțim această creștere a numărului de cazuri și presiune pe sistemul de sănătate, astfel încât cu greu mai facem față cazurilor severe care necesită internare...Experiență anului trecut ne-a arătat că în momentul în care nu respectăm regulile ne vom confruntă cu o pandemiei. Am avut un prim val care a fost foarte bine ținut sub control, datorită regulilor stricte, Apoi a venit o relaxare. De fiecare dată când ne relaxăm se constată revigorarea infecției", a declarat medicul.

Virgil Musta este de părere că un nou val de restricții ar putea ajută că România să treacă mai ușor peste noul val de infectări.

"Trebuie să comunicăm că toată lumea să înțeleagă riscurile la care suntem supuși. Cei care fac politicile de Sănătate Publică trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru că pandemia să fie ținută sub control. Poate că pe de-o parte trebuie întețite ușor constrângerile, trebuie comunicat pentru că lumea să înțeleagă că nu e de joacă", a mai spus medicul.

