Virgil Musta, despre necesitatea administrării unei a treia doze de vaccin împotriva COVID-19 și al patrulea val pandemic (VIDEO)

Medicul Virgil Musta a vorbit marți dimineață, într-o intervenție în timpul știrilor de pe B1 TV, prezentate de Luiza Cergan, despre posibilitatea administrării și unei a treia doze de vaccin împotriva COVID-19.

Specialistul a explicat că a treia doză ar fi necesară dacă nu s-ar vaccina suficientă populație în timp util pentru a se crea imunitatea de turmă.

"Cred că a treia doză va fi necesară în momentul care în care apar tulpinii noi și este important să ne vaccinăm ca să scădem riscul de apariție a lor. Dacă nu reușim să vaccinăm un număr mare de populație într-un timp scurt, va trebui să facem acest vaccin între 6 și 12 luni de la cea de-a două doză. A treia imunizare crește și prelungește protecția în această infecție, spun studiile.Cred că se va stabili dacă se face a treia imunizare în momentul în care numărul de cazuri va crește din nou alarmant", a spus medicul.

În ceea ce privește apariția unui al patrulea val pandemic, în această toamnă, medicul spune că depinde de comportamentul populației.

"Eu am speranța că nu apare. Totul depinde de noi, dacă suntem precauți în continuare și ne vaccinăm în număr mare, puțin probabil să apară al patrulea val", a spus medicul.

