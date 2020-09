Virgil Musta: Gripa și COVID-19 sunt greu de diferențiat din punct de vedere clinic. Dacă pe un plămân afectat de una dintre ele vine o altă infecție cu aceeași determinare, evoluția va fi mult mai severă (VIDEO)

Gripa sezonieră ar putea reprezenta o problemă suplimentară pentru spitalele din România, în contextul în care acestea resimt deja efectele crizei COVID-19. Spre exemplu, anul trecut, nu mai puțin de 22% dintre românii cu gripă au fost internați în unitățile medicale, potrivit unui raport al Institutului Național pentru Sănătate Publică citat de B1 TV. Întrebarea este ce provocări ar putea aduce suprapunerea sezonului de gripă cu pandemia de SARS-CoV-2.

