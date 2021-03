Virgil Musta: ''Noi suntem într-o presiune foarte mare la nivelul sectorului medical. Formele de boală care se prezintă în spital sunt mai severe'' (VIDEO)

Medicul Virgil Musta a explicat, pentru B1 TV, că presiunea pusă pe sistemul medical este una foarte mare în acest momen, iar formele de boală sunt mai severe.

''Noi suntem la nivelul sectorului medical într-o presiune foarte mare pentru că deja de câteva săptămâni numărul de cazuri a început să crească și secțiile de Terapie Intensivă din Timișoara lucrează la capacitate maximă. Celelalte spitale au câteva locuri libere care în momentul când un pacient pleacă la domiciliu, imediat este ocupat de altcineva care necesită internare în spital.

Este presiune mare pe sistemul de sănătate și trebuia făcut ceva tocmai ca să împiedicăm acest lanț de transmitere al infecției și să limităm posibile consecințe negative în caz că sistemul de sănătate colapsează.

Formele de boală par mai severe sau cel puțin cele care se prezintă în spital sunt severe. Noi în ultimele săptămâni evaluăm între 50 și 100 de persoane zilnic în departamentul de evaluare a pacienților din comunitatea noastră.'', a explicat medicul pentru B1 TV.

Medicul mai spune că mulți oameni se prezintă la spital cu saturația scăzută, având forme severe. Acesta atrage atenția asupra celor care se duc la spital după o saptămână sau două, iar de multe ori este prea târziu.

