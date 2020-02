Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, a declarat că femeia din Timișoara diagnosticată cu coronavirus e... la domiciliu. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, anunțase cu nicio oră înainte că femeie e la un centru din Timișoara.

„Avem o pacientă de 38 de ani care acum o săptămână a fost la Bergamo, la firma la care lucrează. Când s-a întors, a urmat izolarea la domiciliu. I s-a recomandat ca dacă prezintă simptome să se prezinte la spital și să anunțe 112. S-a prezentat de bună voie la spital, prezenând tuse fără febră, i s-a recomandat să continue izolarea la domiciului până se finalizează investigațiile. Azi au venit rezultatele, urmează ca salvarea de la ISU să o ducă la compartimentul special amenajat pentru acești pacienți”, a declarat Musta, pentru B1 TV.

Medicul a mai spus că ea locuiește singură și că a mers la spital cu mașina personală. Acum încă este la domiciliu. A mai precizat, totodată, că nu s-a decis internarea și izolarea ei pentru că nu prezenta simptome.

„Am aflat acum jumătate de oră. A fost anunțată pacienta, la fel și ISU. Urmează ca o mașină specializată să o ia de acasă și să o ducă la spital. Ea a fost prima anunțată înainte de a afla lumea. Conform protocolului, dacă e asimptomatică, face izolarea la domiciliu”, a continuat Virgil Musta.

Întrebat de ce femeia încă e acasă, deși rezultatul testului e cunoscut de o oră, medicul a răspuns: „Nu e nicio urgență, e cu o simptomatologie minoră. Urmează protocolul. Nu trebuie să ne agităm. E un caz obișnuit de patologie, pe care îl tratăm conform protocoalelor”.

Medicul a mai spus că boala se transmite dacă o persoană stă la mai puțin de doi metri distanță, vreme de cel puțin 15 minute, de cel infectat.

