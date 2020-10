Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a explicat pentru B1 TV care este situația din unitatea medicală, dar și în ce stadiu se află sistemul de sănătate din România. Mai mult decât atât, Musta trage un semnal de alarmă și le reamintește românilor cât de importantă este respectarea regulilor sanitare, în condițiile în care secțiile ATI sunt aproape pline.

„Din cauza creșterii alarmante a numărului de cazuri, dar și a creșterii numărului de cazuri severe, secția de ATI a Spitalului Victor Babeș este plină, atât secția mobilă, cât și secția fixă. În situația în care suntem nevoiți să mai tratăm pacienți cu un caz sever de boală, noi îndrumăm acești pacienți la stația mobilă, a Spitalului Suport Județean, unde mai sunt câteva locuri.

În ceea ce privește secția de boli infecțioase și aceasta este plină, locurile pe oxigen sunt ocupate, mai exoistă locuri care nu sunt disponibile conectate la oxigen, dar sunt foarte puține”, a precizat medicul Virgil Musta pentru B1 TV.

Medicul de la Timișoara trage un semnal de alarmă și anunță că nu există soluții miraculoase împotriva noului coronavirus. Mai mult decât atât, el le reamintește românilor cât de importante sunt purtarea măștii, respectarea distanței și regulile de igienă.

„Singurele soluții sunt de a respecta regulile și anume distanțarea socială, ăurtarea măștii și dezinfectarea. Va trebui probabil să ne schimbăm modul de viață, să ne restricționăm adunările, mai ales acolo unde nu există posibilitatea să se poarte mască”, a precizat Virgil Musta.

