Virgil Musta: Suntem într-o perioadă de platou. Situația rămâne dificilă în spitale, dar presiunea nu mai este la fel de mare ca în urmă cu două săptămâni (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, şeful secţiei de boli infecţioase de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică la Știrile B1 TV că valul trei al pandemiei a atins un platou în România, pentru că situația s-a îmbunătățit ușor fată de acum două săptămâni.

"Noi cred ca suntem într-o perioadă de platou, pentru ca în urmă cu două săptămâni nu aveam aproape nici un loc liber, cu greu facem fața noilor cazuri care necesitau internare, care erau severe sau medii. La ora actuală este dificil dar presiunea nu mai este asa de mare. Mai găsim locuri libere pentru a interna cazurile noi care apar cu forme severe", a spus medicul.

