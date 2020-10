Virgil Musta: Suntem într-o situație foarte dificilă - atât de multă lume e bolnavă, încât riscul de infectare cu coronavirus e foarte mare. Regulile trebuie respectate cu strictețe (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat luni dimineață, pentru B1 TV, că vom ajunge la o scădere a ritmului de răspândire a SARS-CoV-2 în momentul în care toată lumea va respecta cu strictețe cele trei reguli de aur: mască de protecție, distanțare socială, igienă. Alternativa, a avertizat specialistul, este o creștere a numărului de infectări cu coronavirus până la punctul în care nu vor mai exista suficiente paturi în spitale pentru bolnavi.

„Suntem într-o situație foarte dificilă. Și nu numai cu paturile de la Terapie Intensivă, ci și cu secțiile de Boli Infecțioase și cu spitalele suport COVID, care sunt aproape pline. Este foarte greu să gestionăm aceste cazuri, pentru sunt multe cazuri care necesită oxigen, necesită terapie specifică și am văzut situația altor țări, cu sisteme de sănătate mult mai puternice decât al nostru, care, în momentul în care nu au făcut față, a fost un dezastru în țările respective. Numărul de cazuri, mortalitatea a crescut alarmant și au fost nevoiți să ia măsuri mult mai restrictive legate de activitate. De aceea, eu cred că trebuie să fim foarte prudenți și responsabili, ca să nu ajungem în situația asta, pentru că nimeni nu cred că și-o dorește”, a declarat Virgil Musta, pentru B1 TV.

