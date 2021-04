Virgil Musta: Tulburările de coagulare a sângelui sunt genetice și se pot manifesta la vârstă tânără, nu numai în contextul vaccinării

Medicul Virgil Musta a vorbit, miercuri dimineață, într-o intervenție telefonică la Știrile B1 TV, despre posibila legătura dintre cheagurile de sânge și vaccinul AstraZeneca, dar si depsre cât de importantă este vaccinare pentru toate categoriile de vârste, in contextul în care Universitatea Oxford a decis oprirea testarii serului împotriva COVID-19 la copii și adolescenți.

Intrabat în ce măsura vârsta e un factor care ar favoriza formarea de cheaguri de sânge, medicul a răspuns că factorul genetic este mai important.

"Nu știu dacă vârsta este factorul. Din câte știu eu, este o afectare genetică, care se poate manifesta la vârstă tânără și poate da tulburări de coagulabilitate nu numai în contextul vaccinării, ci și în alte contexte. Dar în cazul vaccinării, s-a văzut această tulburare și la pacienți tineri, motiv pentru care se analizează dacă aceste cazuri sunt legate de vaccin sau sunt întâmplătoare, pentru că această coagulabilitate poate apărea mai frecvent la tineri.

Este important sa se administreze și la vârste mai mici, dar mai importantă este siguranță. Studiile la copii și femei gravide trebuie sa îndeplinească condiții mult mai stricte decât la celelalte categorii de persoane tocmai din cauza sensibilității acestora.

Pentru a putea stăpâni pandemia, este necesar ca și aceste persoane să fie protejate împotriva virusului.

Este corect să ne uitam la orice incident major pentru ca nimeni nu își dorește sa i se întâmple astfel de evenimente. Cel mai important este ca vaccinare sa fie sigură, ca lumea sa poată avea încredere în acest protest", a spus Virgil Musta.

Specialistul a declarat și că valul trei al pandemiei a atins un platou în România, pentru că situația s-a îmbunătățit fată de acum două săptămâni.

"Noi cred ca suntem într-o perioadă de platou, pentru ca în urmă cu două săptămâni nu aveam aproape nici un loc liber, cu greu facem fața noilor cazuri care necesitau internare, care erau severe sau medii. La ora actuală este dificil, dar presiunea nu mai este asa de mare. Mai găsim locuri libere pentru a interna cazurile noi care apar cu forme severe", a spus medicul.

