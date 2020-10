Virgil Musta: Zilele trecute a venit o pacientă COVID-19 care trebuia internată la ATI și nu mai aveam paturi. A stat câteva ore, până a murit un bolnav din secție (VIDEO)

Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că își dorește foarte mult ca noile măsuri anti-coronavirus dispuse de autorități chiar să fie respectate și să producă efecte, căci altfel se va ajunge în situația dramatică în care nu vor mai exista paturi la Terapie Intensivă pentru pacienții COVID-19 în stare gravă sau în care medicii vor fi nevoiți să trimită bolnavi acasă, pentru că efectiv nu vor mai fi locuri în spitale. Musta a povestit că a și trecut recent printr-o astfel de situație dificilă, cu o bolnavă ajunsă la spital într-un moment în care nu mai era niciun loc la ATI.

„Persoanele contaminate sunt acum atât de multe, încât trebuie să schimbăm optica legată de prevenție și să considerăm că orice contact cu o persoană, indiferent unde și cine e acea persoană, trebuie făcut cu mască și la o distanța de 1 - 2 metri”, a mai spus medicul Virgil Musta, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.